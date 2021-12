Het was erg druk in Antwerpen vandaag. Het is dan ook de laatste zaterdag voor Kerstmis, traditioneel dé drukste winkeldag. Koopjesjagers voor kerstcadeau's, shoppers, mensen die wat ideeën kwamen opsnuiven of gewoon de sfeer. Zoals de vele Nederlanders die in eigen land zo goed als zeker aan de vooravond staan van een harde lockdown. Het winkelen verliep vlot, de politie hoefde niet in te grijpen.