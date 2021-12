Een man van 20 jaar uit Mechelen is gisteren gearresteerd omdat hij betrokken zou zijn bij een dubbele aanslag op een woning in Deurne. Het Antwerpse parket spreekt van vernieling door ontploffing en deelname aan een criminele organisatie. Op 10 november ontplofte zwaar vuurwerk aan een leegstaand pand in de Jules Steursstraat. De voordeur raakte beschadigd. Zo’n twee weken later was het weer prijs aan dezelfde woning in dezelfde straat. De voordeur werd nu volledig vernield. Tijdens het onderzoek kwam een huurwagen in beeld. De huurder daarvan is een Mechelaar van 20. De man werd onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Het onderzoek wordt verdergezet.