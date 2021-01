Cyberaanval legt enkele labo's plat: 'Mogelijk gevaar voor vaccinatiecampagne'

Nu meerdere labo's in België het slachtoffer zijn van een complexe cyberaanval, heeft het Centrum voor Cybersecurity (CCB) de veiligheidsdiensten gealarmeerd voor het gevaar van mogelijke cyberaanvallen die de immense vaccinatiecampagne in de war kunnen sturen. Dat schrijft Het Belang van Limburg vandaag.

De Computer Crime Unit van de federale politie wil de aanvallen niet bevestigen en verwijst door naar de parketten. Twee weken geleden geraakte bekend dat het computernetwerk van het Algemeen Medisch Labo in Antwerpen was gehackt. Duizenden coronatesten geraakten daardoor geblokkeerd. De cyberaanval - waarbij onbekenden via zogenaamde ransomware een omvangrijke geldsom eisen om de computers opnieuw vrij te geven - blijkt nu echter veel groter dan gedacht, wat de Belgische strijd tegen het coronavirus ernstig bemoeilijkt.

Naast Antwerpen zijn ook medische labo's in Genk, Moeskroen, Brugge en Ardooie het slachtoffer van diezelfde drieste computeraanval. Die laatste vier wil de woordvoerder van de federale politie niet bevestigen. 'Dit gaat om gerechtelijke dossiers. Daarvoor verwijzen we door naar de parketten.' Voor de veiligheidsdiensten in ons land zijn de cyberaanvallen het sein om de alertheid op te schroeven.

Het Centrum voor Cybersecurity van ons land (CCB), dat onder de verantwoordelijkheid valt van premier De Croo (Open Vld), heeft daarom het Coördinatiecomité voor Inlichtingen en Veiligheid gealarmeerd. Dat comité bestaat uit onder meer de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst ADIV en antiterreurorgaan OCAD. 'We hebben het comité voor Inlichtingen en Veiligheid onze bezorgdheden overgemaakt over een mogelijke verstoring van de komende vaccinatiecampagne door een cyberaanval en erop gewezen dat er voldoende aandacht moet zijn omtrent de cyberveiligheid', aldus CCB-woordvoerder Andries Bomans in de krant.

(bron Belang van Limburg - foto : Pixabay)