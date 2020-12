Nieuws Cyberaanval legt medisch labo helemaal lam

Hackers hebben een cyberaanval gepleegd op het Algemeen Medisch labo in Hoboken. Het is een labo dat zo'n 3000 coronatesten per dag analyseert. De criminelen blokkeerden alle computers en eisten losgeld om het netwerk weer vrij te krijgen. Het labo ligt daardoor volledig plat.