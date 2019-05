D.A.T.E.: Antwerpen door de ogen van 12 internationale creatievelingen

This is Antwerp, het alternatieve reismagazine van Visit Antwerpen, organiseert opnieuw een ‘D.A.T.E.’ (Discover Antwerp Through Experience). Van 20 tot 24 mei ontdekken 12 jonge buitenlandse creatievelingen wat Antwerpen te bieden heeft op het vlak van creatief en innovatief ondernemerschap.

Van mode tot design, van architectuur tot eten, Antwerpen bruist van de creativiteit. Met namen zoals Rubens, de Antwerpse Zes, Luc Tuymans of Tomorrowland die allemaal hun voedingsbodem vonden in de stad. Maar ook aanstormend, nationaal en internationaal talent vindt er nog steeds inspiratie in de straten. Dat bewijzen de cijfers: momenteel zijn er in Antwerpen bijna 20.000 mensen actief in de creatieve sector.

Gevuld programma

Om de uitzonderlijke creatieve dynamiek van de stad te vieren en in de schijnwerpers te zetten komen van 20 tot 24 mei 12 internationale kunstenaars, designers, fotografen, bloggers, ... op creatieve bootcamp tijdens D.A.T.E.. Weg van de platgetreden paden en in samenwerking met de lokale creatieve scene ontdekken zij de stad zoals die niet in de toeristische gidsen staat. Ze bezoeken kunstgalerijen, ateliers, studio’s en start-ups, nemen deel aan workshops, brainstorms en fietstochten, zoeken synergiën met lokale ondernemers, en nog veel meer.

Koen Kennis, schepen voor toerisme: “D.A.T.E. doet precies wat het belooft: het brengt creatievelingen uit alle windstreken samen in onze stad. Mensen met ideeën zullen hier altijd welkom zijn. Antwerpen inspireert, maar laat zich ook graag inspireren.”

Antwerpse projecten

Tijdens de 5 vorige edities van D.A.T.E. brachten in totaal 55 internationale creatives en writers uit Tokyo, New York, Barcelona, Londen, Berlijn, Amsterdam, Kiev, Los Angeles, Kopenhagen, Madrid, Parijs, Athene, Rotterdam, Milaan, Rome, Boedapest en Tel Aviv een bezoek aan Antwerpen. Sommigen onder hen hebben intussen in Antwerpen projecten gerealiseerd: Pawel Nolbert en Dennis de Groot waren te gast op het design & creativity festival Us By Night; Nabil Nadifi cureerde een streetart-expo in de voormalige kunstgalerij Paris Texas; en Shirin Mirachor kwam met haar HIPSTER / MUSLIM project naar Borgerhout.

Positieve reacties

Twaalf van hen komen van 20 tot 24 mei terug naar Antwerpen om zich nog meer te laten onderdompelen in wat de stad te bieden heeft aan grafisch design, kunst, technologie & innovatie en urban culture. De reacties zijn alvast heel positief.

De Frans-Marokkaanse fotograaf Nabil Nadifi: “I have a true love story with Antwerp. Every visit and every encounter was a huge inspiration boost to the point it even became home to one of my most exciting projects. Can’t wait to be back!”

José Antonio Roda, designer uit Spanje: “Can’t wait to experience how the city has evolved, to share my knowledge with my fellas, ride a bike again and dive deeper into the creative scene that Antwerp has to offer in a more focused way.”

Samen werken de twaalf ook aan een boek dat al hun indrukken, verhalen, ontmoetingen en belevenissen in Antwerpen bundelt. Tijdens het slotevent op vrijdagvond 24 mei wordt de allereerste versie van het boek voorgesteld.

