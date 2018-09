D.A.T.E. brengt technologische innovatie en toerisme samen

Deze week organiseert This is Antwerp, het alternatieve reismagazine van Visit Antwerpen, voor de vijfde keer een ‘D.A.T.E.’ (Discover Antwerp Through Experience). Het gaat om een speciale extra editie in het teken van technologische innovatie. Van 27 september tot 1 oktober ontdekken 8 buitenlandse creatievelingen wat Antwerpen te bieden heeft op het vlak van creatief en innovatief ondernemerschap. Op de laatste dag stellen ze hun eigen ideeën voor.

De laatste D.A.T.E. vond in mei van dit jaar plaats. Normaal gezien vindt deze uitwisseling jaarlijks plaats, dit jaar koos de stad voor een extra editie. De technologische evolutie staat niet stil en ook This is Antwerp wil vooruit denken. Daarom krijgen de deelnemers tijdens deze vijfdaagse een opdracht mee. De stad vraagt hen om na te denken over de vraag hoe nieuwe technologieën een meerwaarde kunnen zijn voor This is Antwerp. Met hun ideeën kan Antwerpen nog aantrekkelijker en toegankelijker gemaakt worden voor jonge toeristen.

Goedgevuld programma

Om de buitenlandse bezoekers te inspireren zijn er dagelijks brainstormsessies met Antwerpse innoverende bedrijven, zoals Studio Dott, Yellow Design en Beyond. Verder staan er verschillende bezoeken aan het SuperNova-festival op het programma, waar zij inspirerende talks zullen bijwonen en zich laten onderdompelen in de technologie van morgen. Natuurlijk is er ook voldoende tijd voorzien om Antwerpen te verkennen, met fietstochten en rondleidingen door locals naar innovatieve sites en minder bekende plekjes in de stad.

Koen Kennis, schepen voor toerisme en middenstand: “Door jonge Europese ondernemers en trendsetters uit te nodigen om kennis te maken met creatieve Antwerpse locals, bieden we hen een unieke manier om te proeven van de veelzijdige en creatieve kanten van onze stad. Ik hoop tegelijkertijd dat de deelnemers ons ook iets kunnen leren over slimme technologie en hoe we hier meer gebruik van kunnen maken in onze dienstverlening naar toeristen. De vorige edities konden telkens rekenen op veel succes en vonden via diverse internationale online platforms heel wat weerklank in het buitenland. Die promotie is belangrijk om jonge bezoekers te bereiken en te overtuigen om Antwerpen te bezoeken.

Deelnemers D.A.T.E.

- Lily Christensen – https://what3words.com (Finland)

- Axel Steinkuhle – https://evrbit.com (Duitsland)

- Farbod Saraf – https://twitter.com/farbodsaraf (USA)

- Cas Ketel en Yana Canvas – http://casketel.com (Nederland)

- Björn Lapakko – http://www.lapakko.com (Estland)

- Orfeuo Lionor – https://www.weiplaybook.com (Nederland)

- Tom Cassauwers – https://tomcassauwers.com (België)

This is Antwerp

In 2011 lanceerde Visit Antwerpen de campagne ‘This is Antwerp’, met als doel Antwerpen bij jonge reizigers op de kaart te zetten. De samenwerking met jonge, creatieve locals is daarbij heel belangrijk. Ze delen nieuwe hotspots, verborgen plekjes, evenementen en tips & tricks via de verschillende kanalen van This is Antwerp. Daarnaast is er een mobiele app waarmee jonge bezoekers de juiste adressen vinden, weg van de platgetreden paden. This is Antwerp is een succesverhaal, met jaar na jaar stijgende bezoekcijfers op de verschillende kanalen.

Dit is de vijfde D.A.T.E. die This is Antwerp organiseert. De vorige edities brachten in totaal 47 mensen uit Tokyo, New York, Barcelona, Madrid, Kopenhagen, Los Angeles, London, Berlijn, Parijs, Amsterdam, Rotterdam, Athene, Boedapest, Kiev en Tel Aviv naar de stad.

(Bericht en foto van de vorige editie : Stad Antwerpen)