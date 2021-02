Daarom zijn er geen mondmaskers in ATV-studio

De kleuters van de derde kleuterklas van de Jan Frans Willemsschool hebben een hoogrisicocontact gehad. Ze hadden contact met een, door corona besmette, volwassen persoon. Samen met de arts van het CLB en de medische en epidemiologische expert van de huisartsenkring, de burgemeester en de directie werd daarom besloten om de kindjes onmiddellijk in quarantaine te laten gaan. Ook enkele kindjes van de tweede kleuterklas, die in de derde kleuterklas werden opgevangen, moeten thuis blijven. Alle kindjes moeten zich laten testen. Sinds 2 februari 2021 moeten ook kleuters, die een hoogrisicocontact zijn van een volwassene buiten het gezin, een coronatest laten uitvoeren. De kleuters van de Jan Frans Willemsschool konden vanaf zondag 7 februari getest worden. De kleuters gaan nu in quarantaine tot en met 13 februari. Als de eerste test negatief is, blijft de kleuter in quarantaine en wordt hij/zij opnieuw getest vanaf dag 7 na het laatste contact. Als deze tweede test óók negatief is, mag de quarantaine gestopt worden. In principe mag de kleuter dan terug naar school. Alle andere contacten blijven tot en met 17/02/2021 beperkt tot het gezin. Dit betekent tot dan geen bezoek aan familie/vrienden, geen deelname aan sportactiviteiten of andere vormen van vrijetijdsbesteding. Indien een kleuter positief test, dan gaat het hele gezin in strikte quarantaine en worden ook alle gezinsleden getest. Dit is van belang voor kleuters die ook nog een broer of zus op school hebben. Er wordt dan contactonderzoek in werking gesteld om hoogrisicocontacten op te sporen. Alle ouders van de leerlingen van de Jan Frans Willemsschool worden op de hoogte gebracht.Foto Google Maps