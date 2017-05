Dader gruwelmoord morgen voor correctionele rechtbank

De Roemeen Ludovic Z. staat morgen voor de correctionele rechtbank van Antwerpen terecht voor de moord op zijn ex-vriendin Dorina Stef.

Hij had de Roemeense twee jaar geleden de keel overgesneden in haar appartement aan de Graaf van Hoornestraat op het Antwerpse Zuid. Daarna had hij haar vanop het balkon naar beneden geduwd. De politie en tal van omstaanders waren getuigen van de gruwelijke feiten. Ludovic kon de breuk met Dorina niet verkroppen. Hij was in de nacht van 26 op 27 mei 2015 het appartement van haar onderbuur binnen gedrongen en had de man gegijzeld gehouden. ‘s Morgens nam hij hem mee naar het appartement van het slachtoffer om haar zo te dwingen van de deur te openen.

De politie werd rond 11 uur naar haar appartement geroepen voor een zware ruzie. Nog voor de agenten konden ingrijpen, had Ludovic haar al voor de ogen van heel wat voorbijgangers de keel over gesneden en vanop het balkon van de derde verdieping naar beneden geduwd. De man had zich vervolgens in het appartement verschanst en zichzelf verwond aan de hals. Hij kon na tussenkomst van de speciale eenheden overmeesterd worden. Zij bevrijdden ook de geknevelde onderbuur. Het parket-generaal had het dossier voor het hof van assisen willen brengen, maar de kamer van inbeschuldigingstelling verwees de zaak eind januari naar de correctionele rechtbank.