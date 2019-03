Daders overval krantenwinkel in Schoten zijn 13 en 14 jaar

De daders van een overval op krantenwinkel Deuzeld in Schoten gisteren zijn 13 en 14 jaar oud.

Gisteren kon de politie al een dader vatten, de tweede is ondertussen ook opgepakt. De jongens bedreigden de uitbater met een wapen en gingen op de loop met een kleine buit. Het Antwerpse parket bracht de 2 vandaag voor de jeugdrechter. De jongen van 14 is geplaatst in de gesloten jeugdinstelling van Everberg. De jongen van 13 heeft strenge voorwaarden opgelegd gekregen. Hij heeft onder andere huisarrest en mag geen contact hebben met zijn kompaan. De zeventigjarige uitbater van de dagbladhandel was al verschillende keren slachtoffer van een overval.