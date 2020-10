De Dag van de Jeugdbeweging dit jaar ziet er helemaal anders uit dan normaal. Net vandaag werden een aantal verstrengde coronamaatregelen bekendgemaakt. Ook voor jeugdbewegingen. Zo mogen er geen binnenactiviteiten worden georganiseerd, of activiteiten met overnachtingen.

Toch is 'de jeugdbeweging' in Vlaanderen springlevend. Dat bewijzen de vele activiteiten die vandaag georganiseerd worden naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging; Er worden verrassingspakketten en gratis vieruurtjes uitgedeeld, er zijn fotowedstrijden en zo meer.

In Zwijndrecht is er een 'challenge' om zoveel mogelijk in de media en op websites in de aandacht te komen. Chiro Zwijndrecht is er bij deze in gelukt om op de ATV-website terecht te komen. Vorig jaar wonnen de Chiromeisjes en -jongens ook al en ze zijn zeer gemotiveerd hun titel te verlengen onder het motto ´eentje is geentje!’.