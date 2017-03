Dag van de motorrijder

Er stond vorig jaar bijna een kwart meer file op de Antwerpse snelwegen dan het jaar voordien. Antwerpen breekt daarmee trieste records. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams verkeerscentrum. Nooit eerder stond er zoveel file in Antwerpen. De filezwaarte tijdens de avondspits is voor het eerst zelfs groter dan in Brussel. Vlaams minister van mobiliteit, Ben Weyts, belooft dan ook recordbedragen te zullen investeren in het wegverkeer, maar nog meer in de alternatieven voor de auto. Uit de cijfers blijk ook dat we steeds langer in de file staan. Aan de Kennedytunnel, de drukste tunnel van Vlaanderen, staat elke werkdag zowat tien uur file. Dat is eigenlijk een hele dag.