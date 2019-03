Dagbladhandel in Schoten voor de vierde keer overvallen

Dagbladhandel Deuzeld in Schoten is voor de vierde keer overvallen.

Kort na één uur vanmiddag kwamen twee mannen de krantenwinkel binnen. Ze bedreigden de uitbater met een wapen en gingen op de loop met een kleine buit. De politie was snel ter plaatse en kon één van de daders vatten, hij is gearresteerd en zal worden verhoord. De tweede dader is nog voortvluchtig. Er werd een speurhond ingezet en de politie ondervroeg een aantal buurtbewoners. De zeventigjarige uitbater van de dagbladhandel was al vier keer een slachtoffer van soortgelijke feiten. Na de vorige overval op zijn zaak in september dacht hij er over om de dagbladhandel te sluiten.