Dagelijkse vlucht vanuit Antwerpen naar Malaga

Voor het zomerseizoen 2020, dat start met de paasvakantie, heeft TUI fly vanuit Antwerpen voor het eerst een dagelijkse vlucht naar topbestemming Malaga. De toegevoegde vertrekdagen vrijdag en maandag zijn nét ideale reisdagen om erop uit te trekken voor een verlengd weekend.

Het succes van luchthaven Malaga (en vakantieregio Costa del Sol) is sinds de start van de TUI fly vluchten uit Antwerpen stelselmatig gestegen. In 2015 waren er 2 vluchten per week geprogrammeerd. Zomer 2020, slechts 5 jaar later, wordt de frequentie al opgetrokken tot 7 vluchten per week. Het is overigens de eerste keer dat TUI fly vanuit Antwerpen dagelijks op een bestemming vliegt.

De extra vluchtdagen die worden toegevoegd om naar de populairste Spaanse costa te vliegen, zijn op maandag en vrijdag. Eerder al bewezen vluchten van Antwerpen naar Innsbruck op die dagen dat een lang weekend skiën bijzonder aanslaat. TUI fly gelooft dat ook een lang weekend naar de zon een gesmaakte formule zal zijn voor enkele dagen verpozen met nauwelijks verlies van vakantiedagen.