Umicore gaat extra kuisbeurten op haar fabrieksterreinen houden om de loodwaarden in de Hobokense wijken Moretusburg en Hertogvelden te doen dalen. Het metaalverwerkend bedrijf zegt ook te investeren in mobiele meettoestellen, om nog accurater te kunnen meten hoe het met de uitstoot in de omgeving zit. Dat zijn de belangrijkste conclusies na een vergadering tussen Umicore en het Antwerpse stadsbestuur.