Er zijn op dit moment twee woonzorgcentra van het Antwerpse Zorgbedrijf in lockdown. Eind juli - zo'n twee weken geleden - waren dat er nog acht. Bovendien zijn er nauwelijks nieuwe besmettingen. Volgens het Zorgbedrijf is dat te danken aan de strenge maatregelen in de rusthuizen. En dat is positief, maar het wéégt natuurlijk op het welzijn van de bewoners en hun families.