De gevel van een pastarestaurant op de Turnhoutsebaan is vannacht onder vuur genomen. Niemand raakte gewond maar dit nieuwe incident – de zesde intussen op zeer korte tijd – is alweer een harde klap voor de buurtbewoners die zich niet meer veilig voelen. De politie had de omgeving afgesloten. Daardoor moesten tramlijn 10 en enkele bussen omrijden. Intussen verloopt het verkeer daar opnieuw normaal.