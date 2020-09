'Tipsy', zo heet het nieuwe bier uit Mortsel dat vandaag werd voorgesteld. Nu ja, nieuw is het niet echt want het bier werd aan het einde van de Eerste Wereldoorlog gebrouwen door brouwerij Hermans uit Mortsel. Het zijn de kleinkinderen van de toenmalige brouwer die het Tipsy-bier nu opnieuw op de markt brengen, op basis van het recept dat al die jaren in de familie bewaard is.