In de wijk rond de Umicore-fabriek in Hoboken zijn aan het begin van de zomer opnieuw erg hoge pieken van vervuiling gemeten. Uit metingen van de Vlaamse Milieu Maatschappij blijkt dat er torenhoge hoeveelheden zware metalen, zoals lood, zink en arseen, in de wijk terechtkwam. Het gaat om de op een na hoogste meetresultaten van het voorbije jaar.