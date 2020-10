Normaal zouden de verstrengingen pas vrijdag ingaan, maar daar kwam forse kritiek op. In de loop van de dag liet federaal minister Annelies Verlinden (CD&V) weten dat het ministerieel besluit toch al klaar was. En dus wordt het middernacht. Verschillende Antwerpse burgemeesters hebben daar niet op gewacht. In heel wat gemeenten is nu al alles geannuleerd en gesloten. Zo ook in Zandhoven.