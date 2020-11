Tijdens Operatie Nachtwacht heeft de Antwerpse politie bijna 9000 controles uitgevoerd. Controles van burgers, maar ook van auto's en in huizen. In totaal zijn 78 verdachten opgepakt. De resultaten van de grootste veiligheidsoperatie in 20 jaar bewijst haar nut, zegt burgemeester Bart De Wever, en zal nog enkele maanden duren.