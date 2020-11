Terwijl in Nederland de dierentuinen terug de deuren mogen openen, moet de Antwerpse Zoo nog altijd in lockdown blijven. Inkomsten zijn er niet. Veel trouwe bezoekers zijn bezorgd, want ook het lichtfestival is geschrapt en extra subsidies uit Vlaanderen komen er niet. Eén abonnee is daarom zelf met een kerstkaartenactie begonnen. De opbrengst gaat naar voedsel voor de dieren.