Er zijn heel wat tevreden reacties op het nieuws dat er een fietsersbrug over de Schelde komt. Maar de loodsen, die zijn niét gelukkig. Zij stellen zich grote vragen bij de veiligheid. De beroepsvereniging van Loodsen was eerder al niet gewonnen voor het idee van een brug. Ze noemen het de minst goede oplossing. Een veer of tunnel is volgens hen beter.