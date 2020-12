Dat we in deze periode vaker thuis zitten merken ze ook in de speelgoedwinkels, want de gezelschapsspelletjes vliegen er de deur uit. Vooral spelen die je met z'n tweeën kan spelen zijn erg populair en ook puzzels doen het bijzonder goed. Nog een opvallende trend: schaken is helemaal in, en dat heeft dan weer te maken met de populaire netflixreeks "The queen's gambit". Wie in de winkels nog een schaakspel wil vinden moet lang zoeken....