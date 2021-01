Troost, dat hebben we allemaal wel eens nodig en daarom heeft vrouwenorganisatie FERM nu ook in Zwijndrecht en Burcht twee zogenaamde troostplekken ingericht. De bedoeling is om steun te bieden aan mensen die het lastig hebben met de contactbeperkingen of die tijdens het afgelopen jaar naasten hebben verloren. Het zijn rustige plekken in het groen waar mensen even tot rust kunnen komen.