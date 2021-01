Er is ophef ontstaan over twee jongeren die met Palestijnse vlaggen door de joodse wijk in Antwerpen skaten. De twee zijn zelf Palestijnse vluchtelingen uit de Gaza-strook. De filmpjes van hun tochten zijn op Youtube al meer dan 2 miljoen keer bekeken. Het forum van joodse organisaties heeft klacht ingediend bij gelijkekansencentrum Unia, en wil dat de provocaties stoppen.