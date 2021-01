Steek niet de grens over en winkel de komende weken in eigen gemeente. Dat vraagt de burgemeester van Wuustwezel expliciet aan zijn inwoners. Vanaf vandaag is reizen naar het buitenland verboden, maar wie in de grensregio woont mag wél nog in Nederland gaan winkelen. Wuustwezel vindt dat geen goede zaak. Vrijdag is er een overleg tussen alle Nederlandse en Vlaamse burgemeesters van de grensstreek over de kwestie, samen met gouverneur Berx.