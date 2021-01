In Kapellen heeft een aannemer het huis van een vrouw in erbarmelijke staat achtergelaten. De vrouw had alles op voorhand betaald en noemt de man een oplichter. Hij zorgde er volgens haar voor dat het huis nu in slechtere staat is dan voorheen. De vrouw is ten einde raad en stapte al naar de rechtbank. Haar vrienden hebben een crowdfunding opgestart.