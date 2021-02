De Vlaamse afstandstolken krijgen de afgelopen maanden steeds meer oproepen binnen. Een afstandstolk is net iets anders dan een gewone tolk. Doven en slechthorenden kunnen bij afstandstolken terecht als ze, op afstand dus, hulp nodig hebben bij een telefoontje. Het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau opende vandaag een nieuw kantoor in Berchem. Noodzakelijk is dat, want door de coronacrisis en het vele telewerk krijgen ze daar dus steeds meer oproepen binnen.