Het seizoen van de hopscheuten is begonnen. Dat is goed nieuws voor fijnproevers, maar de delicatesse is enkel in restaurants te krijgen. Omdat die nog steeds gesloten zijn dreigen de telers van hopscheuten nu hun hele oogst te verliezen. Daarom sloegen drie chefs de handen in elkaar en bedachten ze met "De Hopgenoten" een take-away concept voor gerechten met hopscheuten. Een hop-away noemen ze het zelf...