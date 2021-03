Een anonieme ploeg van het verkeersondersteuningsteam regio West hield gisteren toezicht om wildplassers in de binnenstad te klissen. Een man werd beboet omdat hij zich achter (betalende) openbare wc's had geplaatst om tegen een muur te plassen. Zijn vriend stond op de uitkijk maar had de politie niet opgemerkt. Het excuus van de man was dat hij zijn geld had opgemaakt aan bier.