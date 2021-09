Het schooljaar is nog maar een goeie week bezig en er zitten al opnieuw leerlingen thuis in quarantaine. En dat na een covid-besmetting in hun klas. Dat is onder meer het geval in de Parkschool in Mortsel. Daar zit een volledig klas thuis nadat er een paar besmettingen waren. En dat is ook zo bij Sint-Rita in Kontich. In het eerste jaar van het secundair onderwijs moeten de leerlingen van één klas verplicht thuisblijven. Zij krijgen afstandsonderwijs.