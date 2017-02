Dagnieuws 14 februari

Het is een gitzwarte dag voor Wuustwezel. Twee jonge studenten van 18 uit Wuustwezel zijn vanmorgen omgekomen bij een zwaar verkeersongeval in Sint-Katelijne-Waver. Ze zaten samen in een wagen met nog drie andere studenten. De bestuurder van auto is de controle verloren over het stuur. Hij raakte zwaargewond, twee andere passagiers zijn nog steeds in levensgevaar. De tol is dus bijzonder zwaar.