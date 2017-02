7 leden van het Bijzondere bijstandsteam zijn ook in beroep veroordeeld voor de dood van Jonathan Jacob, in een politiecel in Mortsel, nu 7 jaar geleden. Ze krijgen celstraffen van 6 tot 9 maanden met uitstel. Ook de directeur en psychiater van de Broeders Alexianen in Boechout zijn opnieuw schuldig bevonden. Ze hadden nochtans allemaal de vrijspraak gepleit.