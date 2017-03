Mortsel en New York hebben op het eerste zicht misschien weinig met elkaar gemeen, maar daar komt binnenkort verandering in. In Mortsel gaan ze namelijk beginnen met de aanleg van hun eigen Central Park. Het park Oude God wordt deze zomer grondig onder handen genomen met nieuwe wandelpaden, grote bomen, een kinderboerderij en een vijver. De plek waar vroeger het oude kerkhof lag, zal zo terug bruisen van leven.