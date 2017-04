De Antwerpse politie is op zoek naar de man of vrouw die gisteren op de Grote Markt de vuurpijl afstak die op het dak van een huis in de buurt terecht kwam en zorgde voor een dakbrand.Tijdens de viering van voetbalclub van voetbalclub Antwerp werd -tegen de afspraken in- Benglaas vuur afgestoken en ook een paar vuurpijlen gingen de lucht in; Eén daarrvan kwam op het dak terecht van het als monument beschermde pand De Gulden Hand in de Zirkstraat. Een deel van het dak ging in de vlammen op. De politie opent een onderzoek naar wie de vuurpijl afstak.