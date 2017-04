Vier handelaars in de Nationalestraat en de Kammenstraat worden tot in de kleinste details gevolgd door 3 studenten van de Universiteit Antwerpen. In het kader van het project Duurzame Winkelstraat onderzoeken zij hoe de handelaars energie kunnen besparen. Want kleine veranderingen aan bijvoorbeeld de airconditioning kunnen al honderden euro's per jaar besparen. De stad Antwerpen ondersteunt het initiatief, en moedigt ondernemers aan voorstellen in te dienen bij het projectenfonds Duurzame Stad.