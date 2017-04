Er zijn te veel bijen. En dat zijn niet de woorden van iemand die iets tegen bijen heeft, maar wel van een imker. Overal zitten de imkercursussen vol, en bijen houden is hipper dan ooit. Maar dat is een probleem, want in onze gebieden is gewoon niet meer genoeg voedsel te vinden voor al die bijen. En dus trekt de imker aan de alarmbel.