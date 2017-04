De Canadese soldaat Jack Cowan is een held in Massenhoven. Hij sneuvelde daar in 1944 tijdens de bevrijding van België. Vandaag kwam de familie van Cowan bloemen leggen aan zijn laatste rustplaats in Massenhoven. Zijn Canadese familie kende Cowans verhalen wel, maar dat hij een echte held is voor veel Massenhovenaren... dat wisten ze niet.