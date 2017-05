Net de over Rupel wordt volgende week gestemd over een fusie van Puurs met buurgemeente Sint-Amands. Maar ook in de Antwerpse rand zijn er verkennende fusie-gesprekken bezig. In de eerste plaats tussen Wijnegem, Wommelgem en Borsbeek. Die drie zouden samen één nieuwe fusiegemeente van 30.000 inwoners kunnen vormen. Voor 2019 zal dat niet meer gebeuren, maar na de verkiezingen meer dan waarschijnlijk wel.