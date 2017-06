Studenten kunnen voortaan terecht op een heel aparte locatie om te blokken, namelijk in nachtclub Ampère in de Simonsstraat.Ze kunnen daar vandaag, morgen en overmorgen 24 uur lang ongestoord studeren voor de examens. Er is plaats voor 90 studenten en in de namiddag wordt er ook een hapje voorzien. De inkom is gratis en een plek reserveren hoeft niet. Later op de dag wordt er ook een 'silent disco' georganiseerd.