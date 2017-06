Fouad Belkacem, de leider van de terroristische beweging Sharia 4 Belgium, is enkele weken geleden getrouwd in de gevangenis van Hasselt. In Antwerpen had hij dat ook al drie keer geprobeerd, maar toen ving hij telkens bot bij toenmalig districtsvoorzitter Zuhal Demir. Die is er dan ook niet over te spreken dat ze in Hasselt het huwelijk wel hebben toegelaten.