Op de maandagmarkt van Deurne op het Arenaplein staan de laatste tijd erg weinig marktkramers. Het zijn er zo weinig dat er ook minder bezoekers zijn. Of misschien is het aantal bezoekers wel de oorzaak voor het klein aantal kraampjes. De marktkramers vinden het maar triestig, ook het district zou graag meer volk op de markt zien. Maar volgens hen is de concurrentie met de supermarktketens net iets te groot.