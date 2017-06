De mensen van ski-club Zondal in Deurne hebben opnieuw een ferme opdoffer moeten verwerken.Want het lokaal van de skiclub die moet verdwijnen, is compleet leeg-geroofd. De dieven gingen aan de haal met 250 skistokken, maar dat was nog niet alles. Want ook alle aluminium en koper werd er gestolen, zelfs de lavabo's en kranen van de tapinstallatie. Meer hierover in ons avondnieuws.