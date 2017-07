De schoonspringers maken zich zorgen. Want met het verdwijnen van het Arena-zwembad in Deurne, dreigt ook hun sport in gevaar te komen. Vandaag vond daar het Belgisch Kampioenschap schoonspringen plaats. Het Arena-zwembad is het enige in België dat nog een echte indoor springtoren heeft. Maar over pakweg 2 jaar gaat het zwembad dicht. En het is niet zeker of er in het nieuwe complex ruimte is voor hoogspringen. En dus was het vandaag misschien ook meteen het laatste BK in Antwerpen.