Het typisch Antwerpse Seefbier heeft terug een eigen brouwerij in Antwerpen. En dat is al 100 jaar geleden. Het Seefbier werd 5 jaar geleden nieuw leven ingeblazen en nu wordt het dus ook opnieuw gemaakt daar waar het thuis hoort, in het hartje van Antwerpen. De brouwerij moet een hele bierbeleving worden met binnen een café en buiten een biergarten.