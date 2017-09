In Massenhoven is er onrust ontstaan over de plannen van een recyclagebedrijf. Adams Massenhoven verwerkt al 19 jaar afval, waaronder asbest, en de buurt gelooft dat daar grote gezondheidsrisico's aan verbonden zijn. De buren zijn ook bang dat het bedrijf gaat uitbreiden, want het heeft een nieuwe omgevingsvergunning heeft aangevraagd. De buurtbewoners dienden al een bezwaarschrift in. Zaakvoerder Ronny Adams reageert geschrokken, en zegt dat alles volgens het boekje zal gebeuren.