Staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken hoopt dat een Belgische gevangenis in Marokko er op termijn kan komen. Het was Antwerps burgemeester Bart De Wever die daar voor pleitte bij zijn bezoek aan Marokko. Volgens Francken zijn er daarover nu al goede contacten met de Marokkaanse regering. Maar een beslissing viel er nog niet. Er zouden ongeveer 1200 Marokkanen vastzitten in een Belgische cel van wie 500 illegaal. Een Belgische gevangenis in Marokko kan een oplossing bieden, zegt Francken.