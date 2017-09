In Boom viert het maatwerkbedrijf Imsir dit weekend zijn 50ste verjaardag. Imsir telt 150 werknemers met een mentale, psychische, fysische of sociale achtergrond. Ze assembleren fietsen, recycleren onderdelen van elektronica, sorteren en verpakken. Imsir is in een halve eeuw uitgegroeid tot een belangrijke partner voor bedrijven in binnen- en buitenland.