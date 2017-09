Onrust dan in de Tuinwijk in Niel. 27 gezinnen hebben daar een brief van De Goede Woning ontvangen met de boodschap dat hun sociale woning eind 2019 verkocht zal worden. Bewoners krijgen de optie om hun woning zelf aan te kopen, maar doen of kunnen ze dat niet, dan moeten ze noodgedwongen verhuizen. Het bestuur van de Rupelgemeente eist dat de sociale woningmaatschappij in die gevallen een nieuw onderkomen zoekt voor de huurders in Niel.