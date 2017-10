Warenhuisketen Albert Heijn opent een tijdelijk winkeltje in de Nationalestraat. Geen supermarkt maar eerder een bar waar je verschillende gerechten gratis kan proeven. De naam is Chop Chop en je kan er proeven van allerlei Aziatisch lekkernijen. Bovendien kan je na het proevertje alle ingrediënten in de foodbar aankopen, om het gerecht zelf eens thuis klaar te maken. Chop chop is trouwens de allereerste pop-up van Albert Heijn in België.